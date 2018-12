Mourinho: "Quiero ser positivo y pensar que vamos a ganar al Fulham"

José Mourinho, técnico del Manchester United , reconoció que quiere ser "positivo" y pensar que van a ganar al Fulham después de no haber conseguido ninguna victoria en los últimos cuatro encuentros ligueros.

Los 'Diablos Rojos' acumulan una derrota y tres empates, el más reciente este miércoles contra el Arsenal (2-2), en sus últimos compromisos ligueros y su último triunfo llegó en la Liga de Campeones, por la mínima, ante el Young Boys suizo.

"Quiero ser positivo y pensar que vamos a ganar, pero no vamos a jugar once contra ninguno. Va a ser once contra once, hay buenos jugadores en el otro equipo. La posición (en la tabla) y los puntos algunas veces no dicen lo suficiente sobre el potencial real del equipo", explicó el portugués en rueda de prensa.

"Sé que dos días (de descanso) no es algo fácil y el Fulham está en la mismo posición, pero probablemente ellos van a jugar de una manera que no les exigirá tanto como a nosotros. No valen excusas", agregó.

El United se medirá este sábado (15:00 GMT) al Fulham en Old Trafford, necesitado de puntos al encontrarse octavo en la tabla con 23, a 18 del líder, el Manchester City.

Por su parte, los de Claudio Ranieri son los colistas de la Premier League, con nueve puntos.