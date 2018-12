Uruguayo Damián Suárez: "Miedo no tenemos a nadie"

Damián Suárez, lateral derecho uruguayo del Getafe, declaró este jueves que no tienen "miedo a nadie" pero admitió que, debido a la etiqueta que les han impuesto de equipo agresivo, "preocupa que fin de semana tras fin de semana se repita lo mismo".

Cuatro días después del partido frente al Athletic, en el que hubo un posible penalti sobre Jaime Mata que el árbitro Ignacio Iglesias Villanueva no pitó porque no fue avisado desde la sala del VAR, esa jugada sigue coleando en la actualidad del Getafe.

"Está todo dicho. Todo el mundo vio que fue penalti. No sé si perjudicados, pero estamos un poco cansados de que siempre se hable de lo mismo, de las patadas, tarjetas y demás. Estamos cansados porque todos hacen lo mismo", dijo Damián Suárez, cansado también de las etiquetas que han impuesto al equipo madrileño.

"Miedo no le tenemos a nadie. Lo que más me preocupa es que fin de semana tras fin de semana se repita lo mismo. Ya cansa. Hacemos un juego por momentos muy bueno y lo que queremos es defender nuestra portería para que no nos hagan gol. Nosotros tenemos nuestras armas, nuestras virtudes y las vamos a seguir utilizando", confesó el uruguayo en conferencia de prensa.

Esta jornada el Getafe recibe en el Coliseum Alfonso Pérez al Espanyol, quinto clasificado con 21 puntos, cuatro más que el cuadro madrileño.

"Queremos conseguir los tres puntos. Sabemos que estamos en deuda con nuestra gente y estamos trabajando muy bien estas semanas. Sabemos que va a ser un partido muy complicado porque tienen jugadores con experiencia, pero tenemos que pensar en nuestro juego", apuntó.

Esta temporada, el Getafe solo ha sumado siete puntos de local de los dieciocho en juego en los seis partidos en el Coliseum.

"Hay que tratar de lograr esta victoria que queremos que llegue pronto para que además se queden los tres puntos en nuestra casa", concluyó.