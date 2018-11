Toluca no se asume como víctima con América, dice William Da Silva

El brasileño William Da Silva, centrocampista del Toluca mexicano, aseguró este lunes que su equipo no es víctima en el duelo que tendrá ante el América, por los cuartos de final del Torneo Apertura 2018.

"Para nada somos víctimas, al contrario, somos un equipo grande que quiere levantar la copa junto a su afición. Apenas llegué a esta institución y he sentido lo grande que es. Nos metimos a la liguilla para pelear por lo que desde este lunes nuestro chip ha cambiado pensando en las cosas buenas que vienen", apuntó.

Para el nacido en Sao Paulo, el cotejo es especial por su paso por el América entre 2016 y la mitad del 2018 cuando fichó para los Diablos del Toluca.

"La presión es igual en ambos clubes. Son dos equipos que siempre entran a liguilla para ganar la copa. El América tiene más poder mediático por sus títulos, pero en Toluca queremos levantar el onceavo trofeo, todos los que estamos aquí tenemos ese objetivo. La verdad es que no veo muchas diferencias", declaró.

El Toluca finalizó en el séptimo sitio con 26 puntos, con dudas sobre su funcionamiento y sin triunfos en las últimas tres jornadas, así que Da Silva dio la fórmula para salir adelante.

"Vamos ir mucho por el tema del corazón, sabemos que no alcanzamos el nivel futbolístico bueno por bajas de jugadores, pero las ganas y el deseo no pueden fallar nunca, no bajaremos los brazos en ningún momento. El América es favorito pero, con todo respeto, tendrá a un Toluca batallador enfrente que le hará dos buenos partidos", aseguró.

El argentino Enrique Triverio no estaría presente para el duelo de ida del miércoles contra las Águilas después de haber sido expulsado el domingo en el encuentro frente a Lobos Buap.

La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) informo este lunes que recibió una solicitud de inconformidad por la expulsión de Triverio de parte del Toluca.

La comisión analizará las pruebas presentadas y determinará si el delantero sudamericano es absuelto de la sanción.