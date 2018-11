"Mi corazón es rojiblanco", dice Funes Mori al expresar apoyo a River Plate

El argentino Rogelio Funes Mori, jugador del Monterrey mexicano, expresó este miércoles su deseo por ver campeón de la Copa Libertadores al River Plate, el equipo con el que jugó de 2009 a 2013.

"Por supuesto que por el cariño que le tengo a River mi corazón está con ellos, es blanco y rojo", declaró Funes Mori a la prensa mexicana sobre la fina de la Libertadores que enfrenta a su exequipo con el Boca Juniors.

Recordó que el primer partido de la final de la Libertadores, jugado el 11 de noviembre en la cancha del Boca Juniors y que terminó empatado, "fue peleado y abierto".

Funes Mori manifestó su esperanza de que River gana la vuelta que se jugará en su cancha. "Con la hinchada a favor; los veo bien arriba, los goles vendrán, esperemos que pueda salir campeón".

Funes Mori disputó 105 partidos con River Plate a los que dejó para irse un año al Benéfica de Portugal y otro más al Eskisehispor turco sin mucha suerte hasta que recayó en el balompié mexicano con los Rayados de Monterrey en el 2015.

En México levantó con Monterrey el trofeo de campeón de Copa del Apertura 2017 y acumula 70 anotaciones, pero el ultimo año ha sido particularmente difícil.

"Está claro que jugué casi un año con un quiste en el gemelo y no es fácil, me operé y estoy volviendo a ser un jugador normal. Tuve mucho tiempo la molestia y puede ser que me esté pasando factura desde marzo que se agravó todo. Ahora estoy tranquilo y mejor tratando de recuperarme", afirmó.

Al no estar físicamente bien y sin poder encontrar el arco enemigo, Funes Mori entiende que la directiva esté buscando refuerzos para la delantera, entre ellos, Alan Pulido, jugador de Chivas.

"Lo tomo bien, el que venga va a sumar, es por el bien de la institución. No soy alguien autorizado para decir que no puede venir, el que sea es bienvenido y vamos a apoyarlo, todos tenemos que luchar por un lugar. Pulido es un buen jugador".

En vísperas de iniciar la liguilla en el fútbol mexicano, Rogelio Funes Mori aseguró estar al cien por ciento para esta fase definitiva.