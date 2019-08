El ‘Piojo’ Herrera no quiere pretextos ante el campeón Tigres

Pese a ser un hospital y perder a varios jugadores en el mercado de verano, Miguel Herrera aseguró que América no pondrá ninguna justificación cuando la semana entrante deba enfrentar a los Tigres en dos ocasiones.

Las Águilas se medirán con el conjunto regio por la Leagues Cup y la Liga BBVA, enfrentamientos de suma importancia para las Águilas.

“Lo he dicho durante mucho tiempo. El club América no puede poner ningún pretexto, tiene que salir a entregarse y ganar, y sí, vamos a enfrentar a un equipo muy importante como lo es Tigres, pero nosotros tenemos en mente lo que tenemos que hacer y que Tigres no esté cómodo, que nosotros tengamos la pelota”, explicó Herrera tras el triunfo de su equipo ante Monarcas.

El “Piojo” lamentó no tener el equipo que presumió durante la pretemporada, pese a ello, destacó el papel que están mostrando otros jugadores como Roger Martínez.

“De repente el equipo no tiene que jugar bonito. El equipazo que teníamos al principio de torneo, desafortunadamente entre salidas y lesiones, lesiones fuertes, hemos tenido que echar mano de jóvenes, pero bueno, estamos trabajando y nuestra idea es seguir ganando.

“Roger ha sido importante desde que llegó, siempre lo consideré así y por eso lo trajimos, ha sido un jugador muy importante. Cada día se asienta más y está demostrando lo que vale”, sentenció.