‘Pibe’ Valderrama: James Rodríguez no jugará ni cuando estén los 24 lesionados

James Rodríguez no la está pasando bien en esos días en el Real Madrid, pero no por cuestiones físicas ni por su juego, por lo contrario, el jugador colombiano ha demostrado en los entrenamientos que está en un gran momento pero eso parece no impresionar a Zinedine Zidane, quien prácticamente lo ha marginado.

Muchos allegados al club Merengue señalan a Rodríguez como uno de los más concentrados con actuaciones decorosas, incluso “es el primero en llegar y último en irse” de los entrenamientos.

Es claro que el francés no tiene planes para la superestrella colombiana y algunos opinan que el cucuteño no tiene futuro mientras que Zidane sea el entrenador.

Del momento que vive James, habló su compatriota y excapitán de la selección Colombia, Carlos Valderrama.

“El único problema que yo veo es que el técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando los 24 estén lesionados”, dijo el ‘Pibe’ en una entrevista a FOX Sports. “Ahora es la época buena de él… Si James está viejo, estamos jodidos”.