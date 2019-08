Tomás Boy: VAR ayuda árbitros, no equipos

Tomás Boy señala que el VAR no ha beneficiado a las Chivas, sino a los propios árbitros.

Luego de la polémica en las Chivas por cuatro penales sancionados en el mismo número de partidos, el entrenador le da crédito a la generación de jugadas de su equipo que han provocado faltas a favor y señala que han sido correctamente sancionados.

“No me molesta (que se piense que se recibe ayuda), cada quien dice su opinión, y hay mucha gente que opina sin que le pregunten y todo se toma de quien viene. Evidentemente el VAR ha ayudado al árbitro y nosotros hemos sido beneficiados por su decisión, pero no tiene que ver que nos ayuden porque las jugadas son clarísimas y no hay peor ciego que quien no quiera ver”.

Con el ánimo y la serenidad de sumar 3 victorias en 5 partidos de Liga y Copa MX, el Rebaño entrenó en Verde Valle, de cara al partido del sábado, en la Jornada 5, ante el León.

“Para que haya penaltis necesitamos hacer las jugadas, y han sido jugadas extraordinarias y por eso se han provocado. En la jugada del córner es muy explícita y tal vez el árbitro no la vio, pero para eso está el VAR, ese es su objetivo: ayudar al árbitro, no ayudar a los equipos”, apuntó el entrenador Boy en conferencia de prensa.

“Si algún equipo es beneficiado por alguna decisión del VAR, eso no tiene que ver con ayuda, tiene que ver con otra cosa”.

El estratega rojiblanco recordó, además de las jugadas en el área, un error del árbitro previo al primer gol recibido ante el Santos, en la Jornada 1; y que el VAR tuvo una correcta intervención contra el Puebla, en la Jornada 3, en la expulsión de Lucas Cavallini por una dura entrada a Miguel Ponce.

El presidente de las Chivas, Amaury Vergara, estuvo de visita en el entrenamiento de esta mañana.

Los aficionados que se dieron cita a Verde Valle fueron atendidos por los jugadores para firmar autógrafos y tomarse fotografías con ellos al finalizar la práctica.