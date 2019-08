Liga MX: Santos escapan en la cima; Lo mejor de la Jornada 3 (Video)

El Santos Laguna derrotó 1-2 al Atlas con un par de goles del uruguayo Brian Lozano, nuevo líder goleador, para tomar ventaja en el primer lugar del torneo Apertura 2019 del fútbol mexicano al concluir la tercera jornada.

En Guadalajara, casa del Atlas, el Santos del entrenador uruguayo Guillermo Almada fue mejor. En el primer tiempo tuvo un 70 por ciento de posesión del balón y en el minuto 17 reflejó su dominio en el marcador cuando Lozano robó un balón, lo acomodó con su cabeza y remató de zurda para marcar el 0-1.

Lozano reapareció en el 86. Aceptó un servicio del chileno Diego Valdés y le dio la victoria a su equipo al convertir de zurda luego de varios rebotes en el área.

Atlas se acercó con un penalti cobrado por el paraguayo Osvaldo Martínez en el minuto 95, pero no le alcanzó para el empate y perdió su paso perfecto que sí mantuvo el Santos con tres victorias en tres salidas y nueve puntos, dos más que los Gallos de Querétaro y el América, ambos con dos victorias y un empate.

Los Gallos Blancos del Querétaro del entrenador Víctor Manuel Vucetich, que comenzaron el torneo amenazados con descender y fuera de las listas de favoritos, mantuvieron su buen fútbol y golearon (3-0) a un Cruz Azul sin ideas que sumó su tercer partido sin ganar.

Llegó el Querétaro a siete unidades, las mismas que el América, ganador por 3-1 de un batallador Tijuana que solo cedió en los minutos finales.

El argentino Guido Rodríguez, el ecuatoriano Renato Ibarra y el mexicano Giovani Dos Santos, le dieron el triunfo a los azulcremas del entrenador Miguel Herrera.

Los primeros 8 equipos avanzan a la Liguilla al final de la fase regular.

Los Tigres UANL, campeones defensores, vinieron de menos a más para derrotar por 0-1 a los Pumas UNAM del entrenador español Michel.

En el minuto 89 el francés André-Pierre Gignac anotó su gol 105 para saltar al primer lugar de los goleadores de la historia de su equipo y decidió el triunfo de los “felinos” del entrenador brasileño Ricardo Ferretti.

Pumas perdió la actuación perfecta y quedó con seis puntos para bajar al cuarto lugar con las mismas unidades de los Tigres, quintos.

En uno de los duelos más esperados del fin de semana, el argentino Rogelio Funes Mori anotó dos goles y le dio a los Rayados de Monterrey un triunfo de 3-2 sobre el León.

El Necaxa dio el campanazo de la jornada al golear 7-0 a Veracruz, que extendió a 29 la racha de partidos sin triunfo en la Liga MX.

El argentino Maximiliano Salas logró un doblete (11, 48), el chileno Juan Delgado (58), el también argentino Mauro Quiroga (67), Jesús Angulo (74), Eduardo Herrera (84) y Cristian Calderón (85) también participaron en el festín de goles.

Necaxa llegó a cuatro unidades para ubicarse en la séptima posición; Veracruz es penúltimo con una unidad.

En otros partidos: Juárez FC derrotó 2-0 al Toluca del entrenador argentino Ricardo La Volpe, que siguió carente de ideas en la cancha; el Morelia superó por 1-2 al Pachuca del entrenador argentino Martín Palermo y las Chivas de Guadalajara empató a 1-1 en casa del Puebla.

La cuarta jornada arranca el viernes 9 de agosto con los duelos Morelia vs. Monterrey, Veracruz vs. Atlas y Tijuana vs. Pumas; el sábado 10 de agosto jugarán Querétaro vs. Pachuca, Cruz Azul vs. Juárez, Tigres vs. Necaxa y Guadalajara vs. San Luis; la jornada concluye el domingo 11 de agosto con los duelos Toluca vs. América y Santos vs. Puebla. Descansa León.