¿¡Se va otra figura del América!? ¿Qué pasa?

El centrocampista colombiano Mateus Uribe, del América mexicano, tiene un pie en el Porto portugués, pero aún no concreta su pase, informó estel entrenador del equipo, Miguel Herrera.

“Lo de Mateus ha estado avanzando, no se ha cerrado nada. Va a ser difícil contar con él por las circunstancias; si de pronto llegan a un acuerdo lo sacaría del roster, me desbalancea todo”, dijo Herrera quien por la incertidumbre acerca de Uribe no ha definido su once titular para recibir el sábado a Xolos de Tijuana.

Herrera, timonel de México en el Mundial Brasil 2014, espera conocer pronto el futuro de Uribe para establecer su plan de juego no sólo de su próximo compromiso sino del resto de la temporada.

“Cuando las negociaciones avanzan tienes que suponer circunstancias y no puedo arriesgar un partido”.

Los azulcrema se desprendieron esta semana del arquero argentino Agustín Marchesín, nuevo integrante del Porto, una baja sensible por tratarse del mejor guardameta de la pasada temporada y por ser uno de los líderes del conjunto.

Antes se fue Edson Álvarez, integrante de la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018, quien pasó a las filas del Ajax holandés.

Herrera, de 51 años, descartó que exista una oferta por el defensa paraguayo Bruno Valdez, luego de que el representante del zaguero sudamericano dio a conocer el interés del Flamengo, el Getafe español y otros equipos de Italia.

Al referirse al posible sustituto de Marchesín, Herrera aceptó que hay un acercamiento de la directiva con el portero mexicano Guillermo Ochoa, jugador del Standard de Lieja del fútbol belga.



“No hay tanta distancia de que ‘Memo’ pueda regresar si acepta la oferta. Sí, se le tocó la puerta, pero primero tenemos que ponernos de acuerdo con su equipo; esa es la primera parte”, explicó.