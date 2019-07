Carlos Vela: ‘No extrañé estar con el Tri en la Copa Oro’ (Video)

Carlos Vela rechazó jugar para la selección mexicana y el Tri se coronó en la Copa Oro 2019, pero el delantero de Los Angeles FC de la MLS no se lamentó y contó que festejó a la distancia la victoria azteca en la final ante Estados Unidos.

“No, no, no (lo extrañé), fue una decisión que tomé, pero me emocioné y lo festejé como cualquier mexicano, ganarle a Estados Unidos es algo que uno disfruta y que metiera gol ‘Jona’ dos Santos fue especial porque es un amigo muy cercano, fue un día que disfruté bastante”, reveló a la prensa local.

Previo al clásico al Galaxy, equipo donde milita su compatriota, Jonathan dos Santos, Vela aprovechó para felicitar al mediocampista por el gol que le dio al Tri el título del torneo de la CONCACAF.

“Felicitarlo por el trabajo que hizo con la selección, por el gol que metió en la Final y seguramente viene con una gran moral y va a ser complicado jugar contra ellos. Jugar contra Jonathan siempre es una experiencia bonita, hay ese ‘pique’ (rivalidad) entre amigos”, añadió el mexicano.