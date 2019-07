Estados Unidos, ‘casa’ de grandes equipos de fútbol

Estados Unidos ya no solo es destino habitual de equipos latinos, pues se ha consolidado como ‘casa’ de importantes clubes de fútbol de todo el mundo por el mercado que representa.

Una vez más EEUU recibe grandes a loequipos de Europa que han llegado para su pretemporada, como Real Madrid, Liverpool o Bayern Munich se foguearán en EEUU con partidos o en torneos amistosos.

Los equipos juegan en la ‘International Champions Cup’, el torneo amistoso internacional que se disputa desde 2013 en tres sedes diferentes y que este año albergará partidos en 11 ciudades.

Participan notables equipos Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich, Atlético de Madrid, Benfica y Milan; de México jugará el Guadalajara. Las Chivas abrirán el torneo ante Fiorentina de Italia este mi´ércoles 17.

Los Merengues debutarán el domingo 21 de julio contra el Bayern Munich, en Houston.

Day 1 in LA



Team Arrival

Training

Media

El certamen termina el 28 de julio y el ganador será el equipo que haga la mayor cantidad de puntos en la tabla general, que contempla a todos los equipos distribuidos en los tres continentes donde se desarrollará la competencia.

El torneo también tendrá su versión femenina con un cuadrangular entre Atlético de Madrid Femenino, Olympique de Lyon, Manchester City Women y North Carolina Courage.

Fuera del certamen, el Liverpool y el Borussia Dortmund sostendrán partidos amistosos en otras ciudades de Estados Unidos.

Miércoles 17 de julio

Fiorentina vs Chivas

Jueves 18 de julio

Arsenal vs Bayern Munich

Sábado 20 de julio

Manchester United vs Inter de Milán Benfica vs Chivas

Domingo 21 de julio

Arsenal vs Fiorentina

Bayern Munich vs Real Madrid

Juventus vs Tottenham

Miércoles 24 de julio

Real Madrid vs Arsenal

Bayern Munich vs Inter de Milán

Atlético de Madrid vs Chivas

Juventus vs Inter de Milán

Jueves 25 de julio

Fiorentina vs Benfica

Tottenham vs Manchester United

Sábado 27 de julio

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Domingo 28 de julio

Inter de Milán vs Benfica

Sábado 3 de agosto

Manchester United vs Inter de Milán

Domingo 4 de agosto

Inter de Milán vs Tottenham

Sábado 10 de agosto

Atlético de Madrid vs Tottenham