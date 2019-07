Serena Williams: "Hay que comprender que fue su día hoy"

La estadounidense Serena Williams encajó su derrota en la final de Wimbledon contra la rumana Simona Halep lo mejor que pudo, y señaló después del 6-2 y 6-2 en 56 minutos que había que comprender que el día fue de su rival.

"Creo que cualquier derrota no es fácil. Y como dije en la pista cuando alguien juega de esa forma arrolladora, no hay mucho que poder hacer" dijo Serena. Tenéis que comprender que fue su día hoy. Ojalá pueda jugar así más a menudo, más consistentemente", añadió.

"Ojalá yo pueda subir mi nivel de juego también. No puedo decir que haya tenido demasiada tensión o que estaba súper tensa. Solo puedo decir que mi rival ha jugado increíble", comentó la estadounidense tras encajar la segunda derrota consecutiva en la final de Wimbledon.

"No sé si jugaré en San José o no. Estoy contenta de poder entrenar y practicar, y continuo trabajando para conseguir mis objetivos. Me siento increíblemente competitiva o incluso más, no estaría aquí si fuera lo contrario, añadió.

"Entro en los cuadros de Toronto y Cincinnati, no creo que necesite añadir San José a mi calendario. Creo que hay un límite. No necesito jugar tres torneos antes de un Grand Slam", dijo Serena que quiere comprobar como está su rodilla, antes de tomar una decisión.