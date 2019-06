Sainz: Si el coche mejoró lo veremos mañana, pero estoy contento y espero la Q3

El español Carlos Sainz (McLaren), que acabó en un notable cuarto puesto la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en Montreal que está "contento" y que se sintió "cómodo" en el coche, pero que si éste "ha mejorado se verá" este sábado en la calificación, en la que espera entrar "en la Q3".

"Hemos puesto cosas nuevas en el coche, pero nada que nos hiciera pensar en que nos iban a colocar en el cuarto puesto de la tabla de tiempos. Me he sentido cómodo durante todo el día; he ido mejorando a lo largo de la jornada; y al final, han llegado los tiempos", explicó Sainz, de 24 años, que, tras acabar sexto en Mónaco ya es séptimo en el Mundial, con 18 puntos.

"Estamos contentos, porque hemos estado experimentando muchas cosas: cambiando alas, volviendo a cambiarlas... queremos ir hacia adelante; y somos optimistas", comentó el talentoso piloto madrileño a las televisiones después de la jornada de entrenamientos en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Hemos traído cosas; y si el coche ha evolucionado o no lo veremos mañana. Yo el viernes no me fijo mucho en los tiempos", afirmó Sainz. "Los viernes no sabemos qué es lo que llevan los demás", precisó el hijo del doble campeón mundial español de rallys de idéntico nombre.

"Si estamos séptimos o novenos lo veremos mañana, que estaré contento si entro en la Q3 (la tercera ronda de la calificación, reservada a los mejores diez). No sé realmente qué es lo que mejoró el coche, porque estamos probando, experimentando", indicó el español de McLaren, que admitió que "la pista está sucia".

"Pero es divertido, porque los coches deslizan mucho aquí", declaró Sainz este viernes en Montreal.