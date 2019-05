VIDEO: ¿Por qué respondió molesto Canelo a los medios en bautizo de su hijo?

El campeón de la división de peso mediano, Saúl Álvarez, se mostró molesto ante la presencia de los medios de comunicación que se hicieron presentes en el bautizo de su hijo, Saúl Adiel. Álvarez, quien hace una semana venció a Daniel Jacobs para arrebatarle el cinturón del FIB, ha tratado de mantener la distancia de su vida personal de manera privada de los medios y afición.

Al llegar a la iglesia en donde se llevaría a cabo el bautizo, uno de los periodistas recibió al Canelo con este mensaje mientras este bajaba de un auto: “Señor, muchas felicidades. ¿Nos regalaría dos minutitos?”.

El peleador muy seriamente respondió: “Con el respeto que se merecen… no sé quién los invitó”, dijo mientras se vestía su saco blanco. “Es mi vida personal y a mí no me gusta este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no, no es de mi agrado”.

