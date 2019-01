VIDEO: José Uzcátegui perdió su título del IBF ante Caleb Plant en la velada de PBC

El venezolano José Uzcátegui no pudo retener su título de peso mediano del IBF cuando cayó el domingo por decisión unánime ante el nativo de Nashville, Caleb Plant.

Las tarjetas vieron como claro ganador a Plant luego de anotarse 116-110(2) y 115-111. El venezolano cayó en dos ocasiones y tardó para recuperarse para finalmente equilibrar un poco la balanza. Sin embargo, Uzcategui no pudo con el nuevo campeón de 26 años.

El combate parte de la velada de Premier Boxing Champions, en el Microsoft Theater.

Plant tumbó por primera vez al oriundo de El Vigía en el segundo asalto.

Caleb le repitió la dosis en el cuarto asalto y la pelea se tornaba a favor del estadounidense.

‘Bolivita’ trató de responder en el noveno y puso en apuros a Plant, quien ya sangraba.

Finalmente no le alcanzó al venezolano y perdió su título.

Joey Spencer (6-0, 5 KOs) venció sin problemas a un suave Brandon Harder (2-2, 1 KO), quien no fue un verdadero reto para el de Linden, Michigan. La pelea no pasó del segundo asalto, luego que a los 1:27 Spencer tumbó por cuarta vez al de Southaven.

Con un gancho al hígado, Brandon Figueroa (18-0, 13 KOs), acabó a los 1:54 del tercer round al oriundo de Guadalajara, Moisés Flores (25-2, 18 KOs).

Figueroa señaló que su secreto estuvo en buscar sobre todo el cuerpo de su rival.

Lindolfo Delgado (8-0, 8 KOs) no tuvo problemas para terminar con Sergio Lopez (22-14-1, 5 KOs) de West Covina. El oriundo de Linares apabulló a su rival con una ráfaga de golpes que provocó que López se arrodillara a los 2:48 del tercer round. Gracias a esta victoria por nocaut, Delgado, quien es parte de Ringstar de Richard Schaefer, se mantuvo invicto con un récord perfecto de ocho victorias.

“El rival me lo cambiaron a último minuto, pero mi mánager hizo un buen trabajo en alistarme para esa pelea”, dijo Delgado a HOY Deportes después de su triunfo.

Cuando faltaba solo un segundo en el reloj, al término del primer round, el cubano Guillermo Rigondeaux (18-1, 12 KOs) conectó al mexicano Giovanni Delgado (16-9, 9 KOs) para que este no se recuperara de la cuenta de 10.

Just before the bell @rigoelchacal305 lands a nasty left hook to KO Giovanni Delgado in RD1. #Rigondeaux improves his record to 18-1 with 12 KOs. #PBConFS1 #RigondeauxDelgado pic.twitter.com/cnficAPtbn — PBC (@premierboxing) January 14, 2019

El egipcio Ahmed Elbiali (18-1, 15 KOs) tumbó en tres ocasiones al estadounidense Allan Green (33-6, 22 KOs), fue finalmente en el tercer round que el de Tulsa no pudo recuperarse cuando la réferi detuvo el combate.

.@Elbialii drops Allan Green again in RD3, causing the ref to stop the fight. With that KO, Elbiali improves his record to 18-1, 15KOs. #PBConFS1 #ElbialiGreen pic.twitter.com/sUs64LCf5p — PBC (@premierboxing) January 14, 2019

