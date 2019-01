VIDEO: Se entrega a las autoridades exboxeador profesional que atacó a la policía francesa

El exboxeador profesional, Christophe Dettinger, se entregó tras ser identificado en unos videos en los que aparece atacando a la policía antimotines en una protesta en Francia el sábado.

Dettinger, quien fue campeón semipesado en su país, aludió en un video que grabó antes de entregarse, que él y su esposa fueron rociados con gas lacrimógeno por los elementos de la ley.

France right now. I hear it's nicer in the springtime. pic.twitter.com/FmF3nxYjln