Campeón de UFC, Henry Cejudo, afirma que triunfo de Andy Ruiz es inspiracional

Durante la reunión de prensa esta semana en Los Ángeles, Cejudo dio su opinión sobre el popular e improbable triunfo de Andy Ruiz sobre el ahora excampeón Anthony Joshua el sábado pasado en una pelea de peso pesados de boxeo.

Cejudo, muy emocionado, dijo que el triunfo es testimonio de lo que pueden hacer los peleadores mexicanos y que Ruiz será una inspiración para muchos.

“Yo soy parte de eso. El ser mexicano y mexicoamericano, gravitamos el uno con el otro. ¿Sabes quién me inspiró cuando era niño? Óscar de la Hoya, Marco Antonio Barrera, (Erik) Morales y Julio César Chávez. Todas estas grandes leyendas”, dijo Cejudo.

UFC champion @HenryCejudo talks about Andy Ruiz’s victory and says he will be an inspiration for Mexicans, just like @OscarDeLaHoya @barreratapia @terrible100 and @Jcchavez115 was for him : @hoydeportes_USA @armandogap @ufc pic.twitter.com/w975wQ4fss