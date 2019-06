Michael Buffer: La victoria de Andy Ruiz sobre Anthony Joshua es la más impresionante que he visto

El legendario anunciador de boxeo, Michael Buffer, señaló el triunfo de Andy Ruiz sobre Anthony Joshua como la victoria más grande que jamás haya presenciado cuando él ha sido parte de esos eventos.

Buffer se considera “suertudo” por ser parte de históricas peleas, en las que también han resaltado participaciones de peleadores mexicanos.

“Julio César Chávez, Óscar De La Hoya, Canelo [Álvarez], y ahora con este sorprendente resultado de Andy Ruiz sobre Anthony Joshua, solo hace unos días, fue emocionante”, dijo Buffer a HOY Deportes. “Con el paso de los años será considerada como uno de los más especiales junto a otras grandes peleas”.

Para Buffer, el triunfo del oriundo de Imperial Valley superó a la de otros peleadores históricos latinos de los que ha sido testigo.

“Me atrevo a decir que ahora mismo lo ubico como número uno en las peleas que he estado envuelto y que me han sorprendido”, dijo Buffer, quien recientemente tuvo una a aparición en la película de Disney, “Dumbo”. “Realmente fue una gran historia. El muchacho llega como un reemplazo, con un mes de aviso… él estaba entrenando, pero aún así mucha gente no conocía mucho de él. No se ve como un boxeador, pero demostró ser rápido con sus manos, pesando 268 libras y tiene mucha carne”.

Por muchos años, el mundialmente reconocido grito a la batalla de Buffer de “Let’s get ready to rumble!”, ha transcendido el cuadrilátero y por eso ya no es sorpresa verlo participar en distintos escenarios.

“Fue una experiencia emocionante, el futbol es deporte número del mundo y el hacer la Scottish Cup fue genial. Antes de eso hice el Liverpool contra Chelsea en Londres, fue genial. He hecho partidos de la NFL, NBA, la Serie Mundial… me encanta hacer este tipo de eventos en el que hay mucha gente”, afirmó.

Con las orejas al aire

Aparte de ser invitado a compartir su talento como presentador en otros deportes, Hollywood también ha aprovechado para usar su imagen en shows, entre los que sobresale su participación con Los Simpsons.

Buffer, quien cuenta con más de 20 participaciones en largometrajes, tuvo un cameo en “Dumbo” como director del circo y en donde usa su famosa frase. El DVD de la película estará disponible el próximo 25 de junio.

“He sido un aficionado toda mi vida de las animaciones de Disney, tengo una colección de sus películas y ser parte ahora de una de ellas es algo muy bonito”, recordó Buffer. “Es una recreación fantástica de esta película por Tim Burton… fue capaz de mantener en gran parte la originalidad de esta historia”.

