Maricela Cornejo: No tengo excusas por la derrota vs Franchon Crews Dezurn; va contra Erin Toughill

Maricela Cornejo (12-3, 5 KOs) tenía ante sí la oportunidad de extender su invicto de ocho peleas ante Franchon Crews Dezurn, sin embargo, una lesión en la espalda se le complicó durante el combate ante la estadounidense y su actuación fue limitada. De igual forma, Cornejo aceptó su derrota sin duda.

“No pude hacer la pelea que quise, le presté mucha atención al dolor que sentía en la espalda”, recordó la peleadora. “Fue mi culpa que ella me agarró y me tiró al suelo, tanto que mis pies se levantaron de la lona. Aprendí de eso y acepté que perdí la pelea, sí la perdí”.

La decisión de los jueces fue dividida y eso no sentó bien con Cornejo, quien se dijo lista para Erin Toughill (7-3-1, 2 KOs) el 27 de enero en la velada de Hollywood Fight Nights en The Avalon y cuyo presidente es Tom Loeffler.

“No me gustó, no me gustó eso porque no sentí que merecí eso. Soy honesta conmigo mismo porque perdí… perdí esa pelea. Si él [juez] realmente lo vio así, pues que Dios lo bendiga, pero no lo sentí así”, dijo Cornejo. “Traté de defenderme de la mejor manera porque no tenía la habilidad de siquiera extender mi brazo para conectar el jab. Mi entrenador quiso terminar la pelea en el tercer round y la gente no supo eso, le dije que no la detuviera”.

