Luto en el boxeo

El boxeo mexicano y mundial está de luto.

Alberto Reyes Castro, mexicano dueño de la reconocida marca de guantes de boxeo 'Cleto Reyes', falleció este miércoles en Ciudad de México.

Cleto Reyes, padre de Alberto, inició la marca y perfeccionó la fabricación de los guantes hasta posicionarse como la mejor del mundo.

Diversas personalidades del pugilismo, como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, lamentaron la noticia.

"Con profunda tristeza y gran consternación me he enterado del sensible fallecimiento de un gran amigo de todos, Alberto Reyes, que Dios lo tenga en Santa Gloria y brinde fuerza y resignación a sus hijos y esposa durante este difícil proceso de aceptación QDEP", escribió el dirigente.

Alberto Reyes tenía 66 años de edad y será recordado por dirigir una empresa que creó y perfeccionó guantes que protegieran a los peleadores.

Los guantes 'Cleto Reyes' tienen reconocimiento mundial y son avalados por los principales organismos de boxeo.

Los guantes 'Cleto Reyes' han estado en peleas históricas, como el choqwue entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

Los principales boxeadores hicieron historia con los guantes mexicanos, como Muhammad Ali, Mike Tyson, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Óscar de la Hoya, Julio César Chávez, Rubén 'Púas' Olivares, Marco Antonio Barrera, Alexis Argüello, Roberto Durán, Marvin Hagler, entre otros.

A la par del renombre de la marca, el propietario ayudaba -sin publicitarlo- con equipo a boxeadores y modestos gimnasios que iniciaban en el pugilismo.

Alberto Reyes nació el 4 de abril de 1952 y fue el cuarto hijo de Cleto Reyes, creador de la empresa; en 1970 abandonó sus estudios para dedicarse al trabajo junto a su padre y fue determinante para registrar la marca que es conocida mundialmente.

Tras el fallecimiento de Cleto Reyes en 1999, Alberto asumió el negocio familiar de la creación de guantes.

En abril del año pasado la empresa celebró 73 años; Alberto Reyes fue inducido al National Boxing Hall of Fame de California, Estados Unidos, en 2016, junto a su padre, quien fue exaltado de manera póstuma.