Leo Santa Cruz dijo no subestimar a Miguel Flores mientras piensa en futuros rivales

Miguel Flores acusó a Leo Santa Cruz de no tomarlo en serio porque considera que el campeón de peso pluma ya está pensando en posibles rivales cuando aún no se ha llevado a cabo el combate entre ellos.

“Cuando me despierto en la mañana, aparte de mis hijos, la primera persona que pienso es Leo Santa Cruz, claro, me tengo que preparar para él”, dijo a HOY Deportes el ‘Michoacano’ (23-2, 11 KOs). “En cambio él, veo que da entrevistas, menciona a Gary Russell, Carl Frampton, quien acaba de perder… ¿Cómo habla de él si acaba de perder? No tengo a otro peleador en mi mente más que Leo Santa Cruz”.

El ‘Terremoto’ buscará defender el 16 de febrero su título de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante Flores en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Santa Cruz aseguró que no le faltó al respeto a Flores por pensar en otros rivales y por el contrario, lo considera “peligroso”.

“No subestimo a nadie”, dijo Santa Cruz (35-1-1, 19 KOs). “Me gusta pensar positivo y no decir que ‘oh, no voy a ganar’. No me creo superior a nadie, creo que todos somos iguales y confío en mi entrenamiento. Cuando entreno, entreno fuerte, lo entrego todo, hago lo que tengo que hacer. Me dedico para dar una gran pelea y buscar el triunfo. Sé que Miguel flores es un gran peleador y viene a darlo todo. Tiene esa oportunidad y eso es peligroso… viene con todo y no tiene nada que perder. Me mentalizo y quiero unificar, ser campeón absoluto en las 116 y ser el rey en esa división”.

