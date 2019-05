Julio César Chávez Jr. asegura que gracias a él, Canelo ‘vende más’

Ser considerado y llamado el ‘Hijo de la Leyenda’ parece haberle pesado a Julio César Chávez Jr., quien después de su derrota por decisión unánime con Saúl Álvarez en 2017 aseguró que cayó más profundamente en el mundo de las drogas.

Tras esa derrota ante el Canelo, Chávez fue expuesto en las redes sociales con escandalosos videos en los que aparecía drogado y alcoholizado.

Sin embargo, dos años después, el peleador no se da por vencido y espera tener la oportunidad de ser protagonista en la carrera que aprendió de su legendario padre. Chávez aseguró estar trabajando arduamente para dejar atrás la mala imagen que proyectó en esos días.

En el programa de “A los Golpes” de ESPN, Chávez confesó su “mea culpa”.

“No tenía sentido, algo tonto que hoy lo veo y digo ‘cómo es posible que haya llegado a ese punto de andar drogado, ‘empastillado’ en las redes sociales’”, dijo Chávez. “Lo veo y me da vergüenza. No me gusta... no sé, no me animó a ver... no sé cómo me pude animar a poder hacer ese tipo de cosas”.

Además, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, Chávez mencionó a dicha pelea como la razón principal por la que Canelo es ahora el más vendedor en el boxeo.

“Vende más porque me ganó a mí”, aseguró el ‘Hijo de la Leyenda’. ‘Antes de que me pegara a mí, la carrera de Canelo cambió… Yo fui el que le hice el favor de que le fuera bien. Porque inclusive la revancha contra ‘GGG’ vendieron menos que mi pelea”.

Un posible regreso

Chávez (50-3-1, 32 KOs) tiene planeado volver al cuadrilátero después de dos años, el 20 de julio en la velada que protagonizarán el filipino Manny Pacquiao y Keith Thurman en el MGM de Las Vegas. Aunque no hay un rival confirmado, el boxeador de 33 años pelearía en la división de los pesos medianos.

Por lo pronto, Chávez se ha dedicado a trabajar en su posible regreso mientras que entrena arduamente en Tijuana. En varios videos que surgieron en las redes sociales, Chávez se ve activo y en buen estado físico, mejor que cuando enfrentó al jalisciense. El peleador asegura que su padre le ha ayudado a recuperar el camino.

Esta sería una de las dos peleas que tiene Chávez Jr. en mente para desarrollar este año, pues al parecer su próximo rival ya está casi asegurado. En una pelea de revancha, Sergio Martínez lo enfrentaría a finales de este año. Los peleadores han estado hablando públicamente pero las dudas recaen sobre los problemas de rodilla del argentino de 44 años. La ‘Maravilla’ no ha peleado desde que cayó contra Miguel Cotto en 2014.

