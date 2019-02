Hugo Ruiz: ante Gervonta Davis será la pelea más difícil de mi carrera

Gervonta Davis y Hugo Ruiz se vieron las caras por última vez antes de su pelea del sábado, 9 de febrero, que se realizará en el Dignity Health Sports Park de Carson (7 p.m., Showtime). Durante la presentación, el exboxeador y presidente de la promotora de Davis, Floyd Mayweather se hizo presente para apoyar a Davis.

La entrada de Mayweather, muy al estilo suyo para llamar la atención, emocionó al mexicano, quien tomó el lugar de Abner Mares que estaba programado para este combate, pero que debido a su problema de retina en un ojo tuvo que ser operado y se retiró de la cartelera.

“Sabía que iba a ser así”, dijo el ‘Cuatito’ a HOY Deportes. “Es un gran evento, una gran cartelera. Davis es un gran campeón. Es la pelea más difícil de mi carrera y así cómo es la oportunidad más grande de toda mi vida en lo que se refiere al boxeo, entonces no puedo desperdiciarla, vengo con todo”.

Ruiz (39-4, 33 KOs) dijo que la llamada para reemplazar a Mares lo tomó de sorpresa y buscará a como dé lugar arrebatarle el título super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“La verdad no me lo esperaba, no me esperaba esta oportunidad. Después de mi pelea en Las Vegas, me dicen que rápido inicie mis entrenamientos ya que no fue una pelea difícil, entonces hice caso y llega esta gran oportunidad en un muy buen momento”.

Mayweather, quien es el promotor de Davis (20-0, 19 KOs), señaló a Ruiz como un peligro más latente que Mares.

“Hugo Ruiz es un buen peleador y con todo respeto a Abner Mares quien también es un gran boxeador, creo que Ruiz es mucho más peligroso por su poder y agresividad”, dijo.

