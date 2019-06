Sugar Ray Leonard critica a las ‘leyendas’ del boxeo actual

Sugar Ray Leonard, quien ganó cinco campeonatos mundiales en cinco divisiones, recordó recientemente los dos duelos que tuvo ante Roberto Durán en 1980.

“Cuando peleamos, lo odiaba, no me gustaba, tampoco le gustaba yo a él, por alguna razón”, describió Leonard sobre el duelo que perdió primero ante el panameño el 20 de junio de 1980 por decisión unánime. Leonard luego se vengó de Durán cinco meses después, en la conocida pelea del “No Más” en Nueva Orleáns.

Al recordar Leonard su rivalidad con el panameño, el estadounidense dijo que le afectaban mucho los juegos mentales de Durán durante las conferencias de prensa.

“Insultó a mi esposa. Se metió en mi cabeza. A Roberto Durán no le dan mucho crédito pero es un peleador muy inteligente. Fue a una área donde no estaba tan listo y fue esto aquí (señalando la mente) y me enseñó tanto, en esos 15 rounds, que en toda mi carrera”, declaró sobre el duelo en Montreal, donde perdió por decisión.

“Me convertí (tras esa pelea) en un mejor peleador. Más táctico, después de esa pelea, coreografiaba más mis peleas. Así que gracias, Roberto”, dijo con una sonrisa Leonard, sentado a un lado de Durán durante la entrevista con HOY Deportes en Los Ángeles.

Al hablar con HOY Deportes, Leonard recordó la rivalidad con Durán como un enfrentamiento que le enseñó a respetar a su rival.

“Aprendí a respetar a este tipo, más que nada, por lo que ha pasado, por lo que ha tenido que superar, es increíble. Me quito el sombrero ante él”, declaró Leonard, de 63 años. “Después de darnos tantos golpes, siempre nos respetábamos, entonces lo comencé a ver como un amigo y hoy lo trato como un amigo”.

“Lo que me gusta del documental es que Durán lo que tuvo que pasar y lo que tuvo que vencer. Y creo que la gente, una vez que vea eso, van a tener una perspectiva diferente y van a apreciar más lo que es Roberto Durán”.

Leonard está en una gira por todo el país promoviendo junto a Durán el documental “I Am Durán”, el cual se estrena este 4 de junio.

“Cuando me dijeron que hiciera entrevistas para la televisión y periódicos, créeme, yo no haría muchas cosas para muchas personas, incluyendo a mis amigos. Pero él es mi amigo”, declaró Leonard.

Sobre el momento actual del boxeo, Leonard dijo que tiene un problema con pugilistas que se declaran los mejores y más grandes del deporte de los puños.

“Lo que está mal del boxeo hoy en día es que los boxeadores prematuramente están diciendo que son legendarios, y tienen los ingredientes y el talento, pero no están ahí todavía porque no han enfrentado a peleadores como Roberto Durán. No han enfrentado a tipos del corazón y las herramientas de Roberto Durán. Cuando vean el documental, lo van a entender”, declaró Leonard, quien fue el primer boxeador en ganar arriba de los $100 millones.

“Hay mucho talento pero tienen que pelear ante el retador más cercano. Entiendo que es un negocio, pero también no debes decir que eres el mejor, pelea con el mejor y deja que los fans te digan que eres el mejor. Solamente uno puede decir que fue grande y ese es (Muhammad) Ali.

“Cuando yo era peleador, Muhammad Ali estaba haciendo cinco millones y me decía, ‘Dios Mío, este es un millonario’. Luego llegué y estaba haciendo $10 o $15 millones, y luego Oscar (De la Hoya) o (Mike) Tyson comenzaron a ganar $30 millones y luego Mayweather llegó con $300 millones, pero todo eso es relativo”, declaró Leonard. “¿Por qué pedir 100 millones cuanto te pueden dar 300 millones?”.