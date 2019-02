Davis dice estar decepcionado de no enfrentar a Mares

El mexicano Hugo “Cuatito” Ruiz sabe que tiene un fuerte reto este sábado en la noche cuando se enfrente al monarca Gervonta “Tank” Davis en el duelo estelar de una función que presentará Premier Boxing Champions (PBC) en el Dignity Health Park en Carson, California y que televisará Showtime en vivo.

Davis (20-0, 19 KOs), de Baltimore, Maryland, expondrá el campeonato superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) por primera vez ante Ruiz (39-4, 33 KOs) de los Mochis, Sinaloa, México, quien fue monarca supergallo del CMB y monarca Interino gallo de la AMB.

“Estoy decepcionado por no enfrentar a Abner Mares, pero Ruiz no es un rival difícil y sé que tengo un combate muy duro este sábado. Ruiz es un peleador rápido y fuerte”, dijo Davis, quien estaba programado para enfrentar a Mares, quien está lastimado de un ojo y no pudo pelear.

“El cambio no me afecta en lo más mínimo, vengo bien preparado y estoy listo para demostrar todo mí talento y darle al público un gran espectáculo”, dijo Davis.

Ruiz, quien apenas hace tres semanas en Las Vegas dijo estar muy contento con esta oportunidad dijo, “Davis es un gran peleador y sé que tengo el reto más fuerte de mi carrera este sábado, pero también sé que tengo lo necesario para no sólo enfrentarlo sino para superarlo. Es una pelea entre noqueadores y que estoy seguro será muy explosiva”.