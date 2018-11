Fielding asegura que Canelo aún tiene las cortadas de la pelea ante GGG

Rocky Fielding (27-1, 15 nocáuts) ha incrementado su entrenamiento en su territorio natal mientras se prepara para la oportunidad de su vida ante Canelo Álvarez (50-1-2, 34 nocáuts), monarca mundial mediano CMB, AMB, Lineal y Ring Magazine por el cetro mundial supermediano AMB.

La pelea de campeonato mundial a 12 asaltos se efectuará el sábado 15 de diciembre en el Madison Square Garden y se transmitirá en vivo por DAZN, que, por solamente $9.99 dólares por mes después de una prueba gratuita de un mes, significa que los nuevos suscriptores de DAZN disfrutarán gratis del evento boxístico de Canelo vs. Rocky.

"Si gano, me convertiré el rey de Nueva York y uno de los nombres más importantes en una sola la noche. Vine de la nada y ahora estoy encabezando en MSG. Es un sueño hecho realidad, pero es un trabajo, y el trabajo se realizará en el gimnasio de Manchester. Se habla mucho sobre la próxima pelea de Canelo después del 15 de diciembre - que puede ser ante Danny Jacobs, Demetrius Andrade, los Charlos, o incluso Callum Smith en Anfield; déjelos hablar. Si le gano a Canelo, yo tendré una pelea masiva en Anfield".

"Cuando tuvimos el frente a frente, lo primero que vi fueron las cortadas de la pelea con GGG que todavía estaban frescas. Además, no hay forma de que pueda poner ocho libras de músculo desde su última pelea, pero es peleador élite y sé que es mi prueba más grande. Sin embargo, estoy confiado. No lo habría tomado de otra manera. Está en mi división, e incluso soy grande para esa categoría. Tengo pegada, sé cómo usarla y sé cómo boxear".

"La altura y el peso son significativos. Estoy cómodo con el peso, y él es el que va a subir de peso. Canelo era una bestia en superwelter, pero no es el peso mediano más grande y también no será el más grande en las 168 libras. Esa diferencia va a hacer para una gran pelea. Si a veces tengo que profundizar, como espero hacerlo, sé que puedo. Mi peso y altura definitivamente pueden jugar una parte masiva. He tenido seis buenas victorias desde la pelea contra Smith. Gané títulos y luego fui a Alemania donde nadie me dio la oportunidad y derroté al favorito de la fanaticada local para convertirme en campeón mundial. Él [Canelo] puede estar mirando más allá de mí, pero definitivamente yo no lo estoy haciendo".