El invicto Brandon Figueroa se ha motivado tras triunfos por la vía rápida y va por más en Carson

El invicto supergallo Brandon Figueroa (18-0, 13 KOs) buscará seguir ascendiendo en la división de las 122 libras cuando enfrente al venezolano Yonfrez Parejo (22-3-1, 11 KOs) el sábado, 20 de abril, en Premier Boxing Champions en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Entrenado por su padre, Omar Figueroa, en Weslaco, Texas, Brandon viene de noquear a Moisés Flores y Óscar Escandón. En total, tiene cinco triunfos por la vía del KO.

“Siento como que mi poder ha sido mejor en el último año”, dijo Figueroa. “Hemos trabajado en mi posicionamiento para lanzar golpes, especialmente al cuerpo, y los resultados se han mostrado en mis peleas. Soy más agresivo y mis golpes son más exactos”, indicó.

“Mi confianza ha continuado aumentando también en mis peleas. El ganar estas peleas de esta manera me ha dado una gran motivación y he llevado eso al campamento de entrenamiento. Me ha dado la energía para pelear cada vez mejor y creer en mí cada vez más”.

Figueroa estaría cerca del título de las 122 libras con un triunfo el 20 de abril.