Filipino Romero Duno venció al mexicano Juan Antonio Rodríguez y captura el título de la NABO

Romero Duno (20-1, 15 KOs) venció al mexicano Juan Antonio Rodríguez (30-8, 26 KOs) para capturar el título vacante de peso ligero de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO), por decisión dividida, la noche del jueves en el Fantasy Springs Casino de Indio.

Los jueces dieron como ganador a ‘Ruthless’ 85-84, 86-83, mientras que un juez vio como ganador al ‘Mozo’ 85-84.

“Me siento bien”, dijo Romero después del combate. “No sé por qué pero cuando los mexicanos y filipinos pelean, tenemos peleas duras y fuertes. Fue muy duro. Para mi siguiente pelea enfrentaré a quien sea. Todo depende de mis promotores”.

Por su parte, Rodríguez tuvo algunos problemas durante la pelea.

“El réferi me preguntó si podía ver”, dijo Rodríguez. “Dije que era difícil para mí el poder ver, entonces detuvieron la pelea. No tuve mucho tiempo para prepararme, pero eso no afecta nada de lo que sucedió. El mejor hombre ganó”.

En la pelea coestelar, el angelino Manny Robles III (18-0, 8 KOs), mantuvo su invicto al vencer a Rigoberto Hermosillo (11-1-1, 8 KOs) por decisión mayoritaria por el título de peso pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF). El ‘Chato’ vio dos tarjetas a su favor 97-92 y 96-93, mientras que el tercer juez vio ganador al de Hermosillo 95-94.

“Rigoberto Hermosillo fue un oponente muy duro”, dijo Robles. “Me quito el sombrero, pero siento que yo gané. Yo pegué los golpes más duros, y fui más consistente durante la pelea. Fui más inteligente que él”.

El oriundo de San Diego, Genaro Gámez (9-0, 6 KOs), noqueó a Daniel Evangelista (20-10-2, 16 KOs) en el primer round en una pelea pactada a ocho asaltos de peso ligero. ‘El Conde’ registró 2:43 minutos para vencer al mexicano.

El también angelino Carlos Morales (18-4-3, 7 KOs) venció a su similar de San Diego, Pedro Navarrete (30-24-3, 19 KOs) en el quinto round a los 2:02 minutos del quinto asalto.

El de Victorville, California, Sean ‘Sugar Rush’ García (4-0, 2 KOs) sigue abriéndose camino al alcanzar un nocaut técnico sobre Martín Cardona (26-20, 18 KOs) en el segundo round luego de que el oriundo de Tucson, Arizona, no quiso volver a salir para el siguiente round. El combate estaba pactado a cuatro asaltos.

El jalisciense Digul Olguin (14-12-3, 9 KOs) venció a Tenochtitlan Nava (7-2, 1 KOs) de Los Ángeles por decisión mayoritaria en una pelea pactada a seis asaltos en la categoría super pluma. Olguin ganó con marcadores de 56-58 y 55-59, mientras que un juez lo vio como un empate con 57-57.

Kevin Anton (1-0, 1 KOs), de Palmdale, venció a Lashawn Alcocks (1-6) de Queens, Nueva York, con un nocaut en el segundo round en una pelea de peso welter.

