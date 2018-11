FOTOS: El multitudinario adiós a Muhammad Ali

Miles de personas tomaron las calles en Louisville para darle el último adiós al boxeador Muhammad Ali, el más grande peleador de todos los tiempos...

Un coche fúnebre llevó el ataúd rojo cereza de Ali, cubierto con un tapiz islámico, hasta el Cementerio Cave Hill de Louisville en una larga línea de limosinas negras tras un recorrido de 30 kilómetros a través del bulevar Muhammad Ali, que fue sombrío y exuberante a la vez.

Los restos de Ali fueron puestos a descansar —su lápida sólo dirá 'Ali'— en una ceremonia privada junto a la tumba, seguida por un gran servicio conmemorativo al que acudieron más de 15.000 personas, incluidas el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el comediante Billy Crystal.

Ali, el atleta más seguido y controversial del siglo 20, murió el viernes 3 de junio a los 74 años luego de una larga batalla con el mal de Parkinson.

El ataúd fue cargado a la carrosa fúnebre afuera de la funeraria mientras un grupo de portadores del féretro, que incluía a los ex campeones de boxeo Mike Tyson y Lennox Lewis, así como el actor Will Smith, esperaban en línea junto con los nueve hijos de Ali, su esposa, dos de sus ex esposas y otros miembros de la familia.

Mientras la larga fila de limosinas negras pasaba rumbo al cementerio, los aficionados gritaban como espectadores de alguna de sus peleas, paraban los autos, sostenían teléfonos y carteles, corrían al lado del carro fúnebre y se acercaban a tocarlo.

Se lanzaron tantas flores al parabrisas que el conductor tuvo que retirar algunas para ver el camino. Otros se quedaron en silencio y observaban con reverencia el paso del campeón...

Ali eligió el cementerio, que está en el Registro Nacional de Lugares Históricos, como su lugar de descanso final hace una década. Sus 130.000 tumbas representan un quién es quién de Kentucky, incluido el coronel Harland Sanders, fundador de Kentucky Fried Chicken.

El portavoz de la familia, Bob Gunnell, dijo que la lápida sencilla estará en consonancia con la tradición islámica.