El 'Zurdo' Ramírez confía el futuro de su esquina en un desconocido Julián Chua

Mientras que la multitud se aglomeraba sobre la figura de Gilberto Ramírez para escuchar lo que el campeón supermediano tenía que decir, al otro lado del gimnasio, la figura de un esbelto joven de 28 años que se sentaba a la par del cuadrilátero pasaba desapercibido.

“No soy nadie ahora”, señaló Julián Chua tímidamente a HOY Deportes.

El ‘Zurdo’ (39-0, 25 KOs) terminó su relación con su exentrenador de 15 años, Héctor Zápari, en febrero por supuestos “desacuerdos financieros”. Desde entonces anunció a un desconocido en el mundo del boxeo como su nuevo guía en su esquina y cuya primera prueba será el 12 de abril cuando debute en la categoría de los semipesados ante Tommy Karpency (29-6-1, 18 KOs).

“El peleador hace el entrenador”, explicó Ramírez sobre la decisión de confiar su futuro a Chua. “Él tiene mucho talento, hicimos buena química desde el principio. Es muy inteligente y es un muchacho que llena mis expectativas”.

El sinaloense dijo que Chua llegó a él por suerte pero su decisión de contratar a Chua no fue de inmediato. Tuvo varias reuniones con algunos entrenadores, de los que hubo algunos que le llamaron la atención pero finalmente dejó pasar esas oportunidades.

“Entrené con él en dos ocasiones pero dije ‘no es lo que quiero’ y seguí buscando hasta que ningún entrenador podía, fue cuando le dije a Julián ‘sabes qué vamos a entrenar esta semana’”, detalló Ramírez, quien ha defendido exitosamente su cetro supermediano del Organización Mundial de Boxeo (OMB) cinco veces.

Chua llega en un momento importante en la carrera del ‘Zurdo’ pues el subir de división será un reto de por sí, en donde su meta será disputar un título. El peleador ha tenido algunos contratiempos en dar las 168 libras y por eso tratará en los semipesados.

“Trabajar con ‘Zurdo’… quiero que sea un mejor peleador en general. Tengo suerte en trabajar con alguien que absorbe todo lo que le digo y está de acuerdo con lo que pido, lo que es el caso en el mayor de los casos”.

El chino filipino llegó a donde Ramírez recomendado por Freddie Roach y el mismo Manny Pacquiao, quienes lo conocen desde hace casi 10 años.

Chua había empezado a trabajar con Roach como boxeador en 2010, pero las recurrentes lesiones lo fueron alejando del cuadrilátero hasta decidirse por ser entrenador. El entrenador de 28 años de edad aprovechó la oportunidad de trabajar con Roach para aprender y estudiar para poder entrenar por su cuenta.

“Me siento como el hombre más suertudo en el planeta”, dijo Chua, quien fue ganador de los Golden Gloves a nivel amateur.

Chua es un experto en los ejercicios polimétricos, que envuelve el estiramiento de los músculos, inmediatamente seguido por una contracción de esos mismos músculos, además ayuda a la explosividad. Sin embargo, al entrenar a un boxeador como el ‘Zurdo’, Chua implementa otros estilos.

“Es menos explosividad y más habilidades boxísticas”, explicó Chua. “Creo que puede ser más explosivo pero no es lo que paso la mayor parte del tiempo estudiando. Tengo suerte de saber algo de este tipo ejercicios porque cuando nuestro preparador físico me envía el plan de trabajo, puedo identificar ejercicios que podrían no ser tan útiles”.

