Daniel Jacobs asegura tener la llave para vencer a Canelo en velada de Cinco de Mayo

A una semana del que podría ser el combate del año, Daniel Jacobs dice tener la llave para vencer a Saúl Álvarez.

‘Miracle’, que enfrenta a Canelo el 4 de mayo en Las Vegas (DAZN), tiene en su poder el título de peso mediano del FIB y espera arrebatarle los cinturones del CMB y AMB que ostenta el jalisciense.

Jacobs (35-2, 29 KOs) aceptó que Álvarez (51-1-2, 35 KOs), será posiblemente la pelea más difícil de su carrera pero al mismo tiempo aseguró que el mexicano tiene varias debilidades que ya reconoció y espera aprovechar esa noche en la velada del Cinco de Mayo en el T-Mobile Arena.

“Recientemente, Canelo subió videos de él en redes sociales pegándole al costal, haciendo diferentes tipos de entrenamientos de boxeo y la gente respondía: ‘¡Oh! ¡Guau! ¡Él se ve en excelente forma! ¡Él va a ser un monstruo en la noche de la pelea!’”, señaló Jacobs vía telefónica el lunes a miembros de la prensa. “Pero yo estaba enfocándome en sus rodillas y sus problemas, en lo que ser atleta se refiere”.

Jacobs describió los movimientos de Canelo como una de sus fallas principales, pues siente que su rival no tiene gran rapidez en sus piernas para atacar a un objetivo en movimiento, pero al mismo tiempo, teme de la embestida que pudiera ser abrumadora en un contragolpeo.

“Hay muy poco en lo que puedes pensar, sabes, será una batalla y entonces podrías decir que se puede hacer lo uno o lo otro. Espero explotar algunas de esas cosas y sé que él también ofrecerá lo mejor de sí, pero es inevitable pasar por alto algunas de sus fallas”.

El oriundo de Brownsville dijo tener un plan de trabajo desarrollado en tres partes.

“Con mi equipo, hemos creado no solo un Plan A, Plan B y Plan C, pero algunos planes para explotar las debilidades de Canelo”, explicó. “Lo que sé es que tengo las ventajas físicas y espero usar mi ventaja física, mi alcance, altura, distancia, y además que tengo velocidad, poder, intelecto en el cuadrilátero, tal como siento que eso es lo que me permitirá salir victorioso”.

Para entender a Canelo sobre el cuadrilátero, Jacobs dijo haber visto varias peleas del mexicano, además toma como referencia su propio combate contra Gennady Golovkin, con quien perdió por decisión unánime en marzo de 2017.

“Pienso que definitivamente me dio más experiencia pero es algo más mental que cualquier otra cosa”, explicó Jacobs. “Las habilidades físicas siempre han estado ahí pero es acerca de saber que haces parte de eso y saber que eres el mejor y saber que puedes florecer en ese tipo de evento en que el que todo se juega”.

Jacobs dijo que estaba para estos momentos grandes del boxeo y al haber perdido contra ‘GGG’ estaba seguro que tendría otra oportunidad igual de grande.

“Es la plataforma más grande en la que puedes estar en el boxeo. Puede ser realmente angustioso para los de corazón débil pero para alguien que ha tenido la experiencia en el pasado, tal vez no… entonces la batalla mental para mí ya me ha pasado y he ganado experiencia de ella. Para esta pelea, solo estoy viendo en subir ahí [al cuadrilátero] y poner todo lo que tengo físicamente para alcanzar mis metas”, aseguró ‘Miracle’ Jacobs.

Sigue a Jad en Twitter, Instagram y Facebook