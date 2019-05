Canelo Álvarez: Enfrentamos al que sea, no le damos la vuelta a nadie

El Canelo Álvarez demostró el sábado en el MGM de Las Vegas que es el mejor boxeador de la actualidad al vencer a Daniel Jacobs, a quien le arrebató el título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y sumar su tercer cinturón de los pesos medianos.

Tras la victoria por decisión unánime, Saúl señaló que quiere más pero solo le interesan rivales con títulos.

"That's why I'm here. That's what I was born for. To fight. To defend what's mine. I'll fight anyone."



