Boxeador recupera la conciencia tras coma inducido

El boxeador canadiense Adonis Stevenson ha recuperado la conciencia tras permanecer tres semanas en un coma inducido a raíz de una pelea que perdió por nocaut el 1 de diciembre.

Simone God, novia de Stevenson, emitió el sábado un comunicado en el que informó que el púgil, quien pelea en la división de los semipesados, había despertado.

"Está sanando de su lesión en privado y en la compañía de su familia y de su equipo médico, que ha mostrado dedicación", explicó God. "Adonis es un campeón mundial en el cuadrilátero y está mostrando esa misma combatividad, fortaleza y determinación durante su proceso de recuperación".

La salud de Stevenson se deterioró de manera alarmante después de que abandonó el cuadrilátero y se marchó a los vestuarios, una vez que perdió la pelea ante Oleksandr Gvozdyk en el Videotron Centre de la ciudad de Quebec.

Una ambulancia lo trasladó a un hospital, donde fue internado por un traumatismo encefálico que requirió una neurocirugía urgente.

El doctor Alexis Turgeon, especialista en cuidados intensivos, dijo este mes a la prensa que la mayoría de los pacientes sufre efectos duraderos por lesiones similares.

