EN VIVO DESDE STAPLES CENTER: Zurdo Ramírez vs. Tommy Karpency, Anthony Crolla vs. Vasily Lomachenko

El campeón mundial peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB), Vasiliy Lomachenko, defiende su sus títulos peso ligero ante un Anthony Crolla que espera sorprender al mundo.

La pelea se transmite por ESPN+ a partir de las 8 p.m.

Unified lightweight world champion @VasylLomachenko will face Anthony Crolla at the Staples Center tonight to defend his WBA and WBO belts. @latimespugmire sat down with the Ukrainian boxer ahead of his big fight https://t.co/JsBCOr6JuU pic.twitter.com/YU0sgwr9m0 — L.A. Times Sports (@latimessports) April 12, 2019

En el choque co-estelar, el campeón súpermediano de la OMB, Gilberto "Zurdo" Ramírez, hará su debut en el peso semipesado contra Tommy Karpency en una batalla de 10 asaltos.

Sigue el resultado de estas peleas aquí, desde el Staples Center:

El entrenador de los Rams, Sean McVay, fue a saludar a Lomachenko antes del duelo de este viernes en el Staples Center.

Barboza liquida al veterano Mike Alvarado

El excampeón mundial Mike Alvarado (40-5, 28 KOs), de 38 años, fue noqueado en tres asaltos por el joven Arnold Barboza Jr. (21-0, 8 KOs) en contienda de peso superligero. Barboza Jr., más fuerte y veloz que el veterano exmonarca del mundo de Denver, conectó varios golpes, comenzando con uno de zurda al rostro de “Mile High” y un derechazo que culminó con Alvarado a los 49 segundos de ese tercer episodio.

Alvarado trató de levantarse pero ya no pudo sostenerse y el referí detuvo el combate. Con el triunfo, Barboza Jr., de South El Monte, retuvo el campeonato de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF).

KNOCKOUT! Barboza Jr. throws a beautiful right hand-left hook to stop Alvarado in the third round!



All the action is LIVE NOW on Sky Sports Main Event! pic.twitter.com/BTM6TETDaj — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) April 13, 2019

Como buen residente del Sur de California, Barboza curiosamente entró con los colores de los Lakers, que están haciendo noticia en estos días.

Ayyyy super lightweight contender and pride of South El Monte Arnold Barboza Jr is repping his Lakers at Staples Center tonight vs Mike Alvarado. pic.twitter.com/f0QALB8Mve — Greg Beacham (@gregbeacham) April 13, 2019

En otros resultados...

En una pelea para destacar, el italiano Guido Vianello (2-0, 2 KOs) logró su segunda victoria de su carrera con un tremendo nocaut sobre Lawrence Gabriel (3-1-1, 2 KOs). Vianello tiene en su esquina a Abel Sánchez, el entrenador de Gennady Golovkin. El nocaut fue en 49 segundos.

With his most impressive performance to date, @vianello_guido notches the 49-second KO. #LomaCrolla pic.twitter.com/GKdUyTfUag — Top Rank Boxing (@trboxing) April 13, 2019

En la primera pelea de la noche, Alexander Besputin (12-0, 9 KOs) ganó por decisión unánime, tras 10 asaltos, sobre el argentino Alfredo Blanco (20-7, 11 KOs).