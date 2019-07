Actualizaciones en EN VIVO: Vargas vs. Kameda y De la Hoya vs. Ríos

Velada atractiva de boxeo esta noche en Carson: Rey Vargas (33-0, 22 KOs) defiende su corona de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo ante Tomoki Kameda (36-2, 20 KOs) en el Dignity Health Sports Park de Carson. Además, Diego de la Hoya (21-0, 10 KOs) enfrenta un duro duelo ante el local Ronny Ríos (30-3, 14 KOs) en la pelea coestelar.

The Tale Of The Tape For Tonight's Main Event! #VargasKameda pic.twitter.com/jUoJ9jQ0h6 — DAZN USA (@DAZN_USA) July 13, 2019

En otra pelea atractiva de californianos, Joet González (22-0, 13 KOs), de Glendora, enfrenta a Manuel Avila, de Fairfield.

Sigue la velada con actualizaciones EN VIVO aquí desde el Dignity Health Sports Park:

En la sorpresa hasta ahora de la tarde, el venezolano Roger Gutiérrez (22-3-1, 19 KOs) noqueó en un asalto al hasta ahora invicto mexicano Rocky Hernández (28-1, 25 KOs). Gutiérrez, quien fue contectado y sangraba de la boca, conectó un golpe fuerte que dejó a Hernández en mal estado. El peleador de Golden Boy Promotions trató de seguir de pie pero cayó en su intento, hasta que el referí detuvo el combate.

Roger Gutierrez just DROPPED Rocky Hernandez in the first round! 😱#WatchOnDAZN pic.twitter.com/E6xVTaYD6i — DAZN USA (@DAZN_USA) July 14, 2019

"Yo vine aquí a arrancar cabezas", dijo un emocionado Gutiérrez al momento de hablar de su victoria. "Vamos a ser campeones mundiales", le gritó a su esquina.

Así fue la emotiva celebración del venezolano con su esquina:

Emotivo festejo del venezolano Roger Gutierrez tras noquear al hasta ahora invito Rocky Hernandez #VargasKameda pic.twitter.com/F1zMjzYmXx — Eduard Cauich (@ecauich) July 14, 2019

Rey Vargas ya está en la sede de esta noche:

En resultados de esta noche: Alexis Rocha (14-0, 9 KOs) venció en nuevo asaltos al boricua Berlin Abreu (14-3, 11 KOs) por nocaut en el octavo asalto. Rocha, hermano del rival de Diego de la Hoya, Ronny Ríos, dio una gran demostración de golpeo al cuerpo y de potencia en los puños.

Alexis Rocha se queda con un record perfecto y derrota a Berlin Abreu #VargasKameda pic.twitter.com/JgM6UoMYBR — DAZN USA (@DAZN_USA) July 14, 2019

"Fue más duro de lo que esperaba. Le doy el crédito a él, pero soy duro conmigo mismo. Soy mi critico más grande. Debí de ganarle antes, es la manera en la que veo esto. Quiero regresar ahí, a pelearle a los nombres grandes", declaró Rocha.

Jonathan Equivel (11-0, 10 KOs), de Anaheim, venció po nocaut en un round a Gregory Clark (4-4-1, 1 KO), de Washington.

Jousce González (9-0-1, 8 KOs), de Glendora, venció a Jorge Padrón (3-4, 3 KOs), de Sonora, México.

También, Ruslan Madiyev (13-1, 5 KOs), de Los Angeles, doblegó en seis asaltos por decisión unánime al también angelino Ricky Sismundo (35-14-3, 17 KOs).

