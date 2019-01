Venezolano Uzcategui enfrenta a rival que quiere cumplir una promesa a su hija fallecida

El venezolano José Uzcategui, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, quiere entrar al ruedo de las grandes peleas y este domingo tendrá la oportunidad de dar una impresión cuando enfrente a un difícil y motivado Caleb Plant en la pelea principal de la velada de Premier Boxing Champions (FS1 y FOX Deportes) en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Uzcategui (28-2, 23 KOs) es campeón de una división en la que también hay nombres grandes como el de Saúl Álvarez (Asociación Mundial de Boxeo) y Gilberto Ramírez (Organización Mundial de Boxeo), por lo que si causa buena impresión en esta pelea que será televisada a nivel nacional, podría comenzar a sonar como un posible rival de ellos.

“Esta es una pelea muy grande para mí, quiero seguir probando que soy el mejor supermediano en el mundo. Quiero a todos los campeones, pero sé que tengo que ganarle a un rival difícil”, reconoció Uzcategui, quien vive actualmente en Tijuana.

Plant, de Nashville, Tennessee, tiene 17 triunfos al hilo desde su debut y buscará coronar su esfuerzo de toda una vida con el cinturón de campeón. El boxeador invicto de 26 años proviene de una comunidad donde describió que “el boxeo era la única forma de salir de las drogas y las malas influencias”.

Pero la prueba más grande que le dio la vida fue cuando su hija, Alia, falleció a los 19 meses de edad hace cuatro años debido a una enfermedad que le provocaba múltiples convulsiones.

De acuerdo a Plant, la pelea del domingo se trata de una promesa que le hizo a su hija tras su fallecimiento.

"Para aquellos que conocen mi historia, saben que he pasado por cosas que podrían quebrantar a mucha gente. He tenido muchas derrotas en mi vida, pero ninguna de ellas me ha vencido. Siempre salgo adelante. El domingo, 13 de enero, voy a salir con el cinturón”, expresó Caleb el viernes.

Sin embargo, Plant viene de un descanso de 11 meses después de recuperarse de una lesión que no le permitió enfrentar originalmente a Uzcategui en septiembre pasado.

La velada también tendrá al invicto peso pluma Brandon Figueroa (17-0, 12 KOs) ante Moisés Flores (25-1, 17 KOs) en duelo a 12 asaltos en peso supergallo, además del enfrentamiento de Joey Spenser (5-0, 5 KOs) ante Brandon Harder (2-1, 1 KO) a cuatro asaltos en peso superwelter.