Thurman promete terminar con la carrera de Pacquiao

El campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KOs), hizo oficial su combate ante el invicto súper campeón welter de la AMB, Keith Thurman, en un duelo en las 147 libras, el sábado 20 de julio, en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

