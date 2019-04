Teófimo López luce en función Crawford vs. Khan en Nueva York

Además del duelo principal de la velada en Nueva York, donde Terence Crawford derrotó a Amir Khan por TKO en seis asaltos, también se dieron los siguientes resultados:

En el combate coestelar del duelo del sábado por la noche en el Madison Squaren Garden, el invicto Teófimo López (13-0, 11 KOs) despachó al excampeón europeo Edis Tatli (31-3, 10 KOs) con una potente mano derecha al cuerpo en el quinto asalto.

Teofimo Lopez ends it with the KO! He is the best young prospect in boxing right now. #CrawfordKhan pic.twitter.com/6VgvMmj5nG