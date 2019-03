A sus 50 años, Roy Jones Jr. regresará para enfrentar a Belfort

View this post on Instagram

I was in the middle of filming for an upcoming project (which I’m excited to share with you all soon) when I got the official response from @RoyJonesJr so I thought I would share that little moment with you all, I am very excited for what’s to come with @OneChampionship and this upcoming fight, I’m even more excited to be the first to bring you this new way of competition, it allows for the 1st time different worlds to collide in a way that’s fair and exciting!Thank you accepting Roy and I am looking forward to this fight! — @MightyJax @MightyJaxStudios #MightyJax #MightyJaxStudios — #vitorbelfort #belfortfitness #mma #onechampionship #onefc #Belfortlifestyle #belfort #boxing #tmzsports #tmz #espnsports #belfortsports #usatodaysports #mmajunkie #mmafightingdotcom #mmajunkiedotcom #mmafighter #dirtyboxing #mmatraining #andnew #fujifilm #ballengeegroup #boxersofinstagram #fighter #brazil #news #fightnews #film Eu estava no meio de filmando para um próximo projeto (que eu estou animado para compartilhar com vocês todos em breve) quando recebi a resposta oficial do @RoyJonesJr então eu pensei em compartilhar esse pequeno momento com todos vocês, eu sou muito animado com o que está por vir com o @OneChampionship e com a próxima luta, estou ainda mais empolgado por ser o primeiro a trazer-lhe esta nova forma de competição, permite que à 1ª vez diferentes mundos colidam de uma forma justa e excitante ! Obrigado aceitando Roy e estou ansioso para esta luta!