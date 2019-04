Los Reynoso no subestiman a Jacobs

Tanto "Chepo" como Eddy Reynoso saben que el "Canelo" no tendrá un flan el 4 de mayo en Las Vegas.

Reconocen la peligrosidad del estadounidense Daniel Jacobs, actual monarca Mediano de la FIB. Coinciden en que no puede haber confianza, pues es un pleito entre dos campeones, ya que Saúl Álvarez ostenta la corona Mediana del CMB y AMB.

El padre e hijo, quienes han llevado en el boxeo al tapatío desde los 13 años de edad, afirman que están trabajando muy duro en el gimnasio en San Diego, California.

"Sabemos lo que tenemos enfrente, por eso hemos estado trabajando muy duro. Daniel Jacobs es un tremendo peleador, un campeón del mundo, un boxeador con talento, y sabemos a lo que nos enfrentamos. Por eso, estamos trabajando duro para terminar con el brazo levantado esa noche. Van a ver ese día a un mejor 'Canelo', se viene lo mejor en la carrera de Saúl, y para eso estamos trabajando", expresó Eddy, entrenador del peleador mexicano.

Y tan es de peligro, que ayer "Canelo" mostró en redes sociales que está metiéndole nuevas cosas al entrenamiento, como una nueva rutina de pierna.

"Saúl quiere ser recordado como uno de los más grandes boxeadores, y por eso sigue aprendiendo, escuchando y poniendo todo lo que le decimos en práctica", comentó José "Chepo" Reynoso, quien maneja al tapatío.

El respaldo...

Golden Boy Promotions dio a conocer ayer el respaldo de la función Canelo-Jacobs.

David Lemieux vs. John Ryder

Campeonato Supermediano interino AMB

Pablo César Cano vs. Michael Pérez

Lamont Roach vs. Jonathan Oquendo

Vergil Ortiz Jr. vs. Mauricio Herrera

Sadam Ali vs. Anthony Young