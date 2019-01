Regreso triunfal de 'La Loba' Muñoz (Video)

La ex campeona mundial Supermosca Zulina 'La Loba' Muñoz firmó un brillante regresó al ring al llevarse la victoria sobre su compatriota Arely Valente, en choque celebrado en un pletórico Deportivo STC Metro, en el oriente de Ciudad de México.

Luego de ausentarse 20 meses por maternidad, 'La Loba' Muñoz retornó a la accción y tras machacar durante cinco asaltos a su rival, se adjudicó su nuevo triunfo por nocaut técnico al inicio del sexto asalto, luego que Valente desistió en seguir.

"Estoy muy contenta e ilusionada por esta victoria y hacerlo de esta forma, pues aparecen las posibilidades para disputar el título del mundo, paso a paso, y a seguir trabajando para verme mejor en mi próxima pelea", dijo 'La Loba' al final del combate.

"Por ahora me falta velocidad y constancia en el ataque, mejorar mi defensa, pero puedo dar más; este tiempo que estuve en pausa me sirvió para madurar mentalmente, recargar energías y cumplir las metas que aún quiero conseguir en el boxeo".

Zulina, la peleadora más espectacular de la década reciente en el boxeo femenil, inicia así una nueva historia en su carrera deportiva y se pone en ruta para recuperar la corona mundial de las 115 libras del WBC -cetro del que realizó 10 defensas exitosas- que cedió en mayo de 2017.

"Regresar me tiene muy motivada. Mi hijo Dylan ya me vio como campeona del mundo y ahora quiero que mi hija Zulina también me vea así", expresó 'La Loba'.

Con la nueva victoria, 'La Loba' Muñoz actualizó su récord en 59 triunfos (39 KO's), 2 empates y 2 derrotas. Arely Valente quedó en 12-4-1.