Pacquiao: los flojos piensan en las cosas que han logrado, yo veo hacia mi próxima pelea

A sus 40 años de edad, Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KOs) corre como un “venado”, según integrantes de su campamento. En su esquina elogian lo que siempre le ha caracterizado, su ética para entrenar y su disciplina. Esta semana comenzó con la etapa final de su preparación para el duelo por la corona de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del 19 de enero ante Adrien Broner (33-3-1, 24 KOs) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.

De regreso con su legendario entrenador Freddie Roach, a quién no llamó a su último campamento para el último duelo ante el argentino Lucas Matthysse, y el entrenador filipino Buboy Fernandez, dijo que aún mantiene la determinación, concentración y las ganas de seguir trabajando.

Para Pacquiao, su longevidad, se debe a muchos factores:

“Fue la concentración, no he pensado en lo que he logrado, muchos boxeadores se vuelven flojos porque piensan en las cosas que han logrado, que son campeones. Pero yo no pienso en lo que he logrado en mi carrera, no pienso en lo que he hecho, pienso en lo que viene, en la próxima pelea”, explicó Pacquiao a HOY Deportes.

Luego, el ocho veces campeón en diferentes divisiones habló de su motivación para seguir en un deporte que le ha dado fama, dinero, un puesto en la política y muchas cosas más.

“Mi motivación es mi familia, el apoyo de los filipinos, el apoyo de los aficionados del boxeo. Quiero mantenerme en la cima del boxeo hasta que haya un filipino que cargue la bandera de nuestra bandera”, señaló Pacquiao.

Lejos de pensar en el retiro muchos creen que a Pacquiao aún le restan algunas peleas en su carrera. Se cree que Pacquiao enfrentará a Broner y de ganar, su próximo rival será Floyd Mayweather Jr., quien en Año Nuevo venció en una cuestionable pelea de exhibición a Tenshin Nasukawa, un peleador joven de kickboxing y artes marciales mixtas que no le dio batalla a “Money”.

Sobre el reciente duelo de Mayweather, Pacquiao dijo que era un duelo para “jugar y divertir a la gente”, pero prefirió concentrarse en Broner, a quien calificó como un pugilista difícil, rápido y contragolpeador.

Pacquiao también expresó que le hubiese gustado enfrentar a Juan Manuel Márquez una vez más, pero tras su retiro le daba el “beneficio de la duda” al mexicano.