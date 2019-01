Pacquiao espera un regreso triunfal al MGM Grand

El Senador Manny “Pacman” Pacquiao espera lograr una impresionante victoria este sábado cuando se enfrente a Andre Broner en el duelo estelar de una función que presentará Premier Boxing Champions en la Arena del Hotel MGM Grand de Las Vegas y que será televisado en vivo a través del sistema de pago por evento (PPV).

“Entre muy fuerte para esta pelea al igual que Broner, pues queremos darle a los aficionados un memorable combate este sábado para que lo disfruten”, dijo Pacquiao quien expondrá su campeonato de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Pacquiao (60-7-2, 39 KOs), de General Santos City en Las Filipinas, es el único boxeador en la historia en ganar ocho campeonatos mundiales en ocho diferentes divisiones, mientras que Broner (33-3-1, 24 KOs) de Cincinnati, Ohio, ha sido campeón mundial en cuatro diferentes categorías.

“Sé que están hablando de un segundo duelo entre Pacquiao y Floyd Mayweather, pero yo no vengo a perder y se lo que una victoria sobre Pacquiao significaría para mi carrera y yo lo voy a mandar a su casa sin el cinturón. Estoy en mi momento y el suyo ya paso”, dijo Broner.

La última vez que Pacquiao peleó en Estados Unidos fue en Las Vegas el 5 de noviembre del 2016 cuando derrotó a Jesse Vargas en el Thomas Mac Center para retener su campeonato de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

John Locher / AP John Locher / AP

“Estoy contento de volver a pelear en el MGM Grand donde hice mi debut en los Estados Unidos en el 2001 y siempre tendrá un lugar muy especial en mi carrera”, dijo Pacquiao, quien en 23 de junio del 2001 derroto a Lehlo Ledwaba para conquistar el título supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Pacquiao quien viene de lograr un nocaut sobre el argentino Lucas Matthysse el 15 de julio del 2018 en Malasia, espero lograr la victoria por la vía rápida ante Broner, quien nunca sido noqueado sus tres derrotas han sido por puntos ante Mikey García, Shawn Porter y Marcos Maidana quien en sus más reciente pelea el 21 de abril del 2018 empato con Jessie Vargas.

“Yo he estado enfrentando a campeón mundial tras campeón mundial en mis últimos cinco combates y sé que muchos no quiere que gane esta pelea, pero no les voy a dar la satisfacción yo hice una gran preparación para vencer a Pacquiao este sábado”, dijo Broner.