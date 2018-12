Esquina de Pacquiao propone nuevo apodo para Broner tras otro arresto 

El boxeador Adrien Broner fue arrestado el pasado fin de semana, a días de Navidad y a menos de un mes de su duelo ante Manny Pacquiao.

“The Problem” le hizo honor a su apodo el domingo en Broward County, Florida, al ser arrestado por no presentarse a la corte este mes. Fue fichado en una cárcel del condado y luego dejado ir, según el sitio de entretenimiento TMZ.

El arresto fue por un caso en diciembre de 2017, cuando fue arrestado por no tener licencia para conducir, ir a alta velocidad y no tener prueba de seguro en su auto. Desde ese entonces, el pugilista no se ha presentado en varias citas de corte, lo que provocó un arresto en julio pasado.

Al conocer la noticia, Freddie Roach, entrenador del filipino, dijo que para el duelo del 19 de enero, Broner debería de cambiar su apodo a “El Fugitivo” y que probablemente sería la primera vez que enfrentaba a una esquina que incluye a una persona especializada en sacar individuos bajo fianza.

Pacquiao (60-7-2, 39 KOs) hará su defensa de la corona de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo ante Broner (33-3-1, 24 KOs) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada.