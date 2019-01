A Pacquiao le molestó más perder ante Mayweather que ante Márquez

De acuerdo a Freddie Roach, entrenador de Manny Pacquiao (60-7-2, 39 KOs), la derrota por nocaut ante Juan Manuel Márquez en 2012 no le molestó tanto como el descalabro que sufrió ante Floyd Mayweather Jr. en 2015.

Pacquiao se prepara para el duelo del 19 de enero ante Adrien Broner (33-3-1, 24 KOs) en la defensa de su corona de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. De ganar, muchos piensan que estaría enfrentando a Mayweather Jr. por segunda ocasión.

Roach, quien conoce mucho al filipino, dijo que la derrota en seis rounds ante Márquez hubiese molestado a la mayoría, pero no a “Pacman”.

“Manny Pacquiao sabe que el ser noqueado es parte del deporte y lo acepta más que nadie. Es parte del deporte, desafortunadamente así pasan las cosas y esa noche las cosas no salieron a nuestro favor”, dijo Roach sobre aquel estrepitoso nocaut del filipino.

“Estuvimos a un golpe de que el resultado estuviese del otro lado, si Manny no hubiera perdido su balance, no hubiera sido golpeado de esa manera. Cuando me noquearon la primera vez nunca fui el mismo, pero Manny Pacquiao lo ve como parte del deporte y es por eso que creo que es tan eficiente en el deporte”, expresó Roach.

Pacquiao realizó este jueves 10 rounds de sparring y el lunes partirá a Las Vegas con todo su equipo. Roach señaló que el filipino está sosteniendo sesiones de hasta cuatro horas, algo que para un hombre de 40 años es “impresionante”.

“He estado tratando con Manny Pacquiao desde hace mucho. Cuando tu ética de trabajo baje, yo le voy a decir que se retire, pero ese momento no ha llegado”, indicó Roach, quien se retiró a los 27 años del boxeo para convertirse en uno de los mejores boxeadores en la historia del pugilismo.

“Su disciplina es increíble, siempre ha sido muy ocupado, siempre ha querido hacer más, en el básquetbol, en el ring, no importa, en dos semanas le digo que no más basquetbol, le digo que ahora ya no haga básquetbol, que solo haga dardos”, señaló.

Roach dijo que lo peligroso de Broner será sus ganas de enfrentar a Mayweather, quien es probablemente el próximo rival del ganador de la cita del 19 de enero.

“Mayweather ha hablado mal de él. Creo que el ganador de esta pelea, puede agarrar la pelea ante Mayweather. Espero que pase, me gustaría ver eso, estaba muy decepcionado en la primera pelea ante Mayweather”, aseveró Roach. “En esa pelea, Manny me dijo que no podía mover su brazo en el cuarto round, le dije que no se lastimara, que siga la corriente, me hubiera gustado que lo operaran antes, para que no se reventara durante la pelea, pero así ocurrió. Ahora su hombro parece verse bien ahora. Esperemos que nos toque una vez más ese tipo y que veamos al verdadero Manny Pacquiao”.