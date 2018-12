Ponen fecha y sede para revancha Álvarez vs. Kovalev  

La primera pelea terminó con un nocaut dramático que sacudió el Boardwalk de Atlantic City. La revancha entre Eleider "Storm" Alvarez y Sergey "Krusher" Kovalev traerá dos de los nombres más importantes de la división de peso semipesado a The Star.

Álvarez defenderá su título mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Kovalev, el ex campeón mundial de peso semipesado, el sábado 2 de febrero en el Ford Center at The Star en Frisco, Texas, sede del centro de práctica de los Dallas Cowboys.

Álvarez (24-0, 12 KOs) vino de estar abajo en las tarjetas y logró noquear a Kovalev el 4 de agosto en un gran sorpresa que sacudó la división. Kovalev (32-3-1, 28 KOs), quien ha hecho nueve defensas de título en dos reinados, buscará convertirse en tres veces campeón del mundo y recuperar su posición en el Top Ten libra por libra del boxeo.