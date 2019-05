Campeona del mundo tijuanense Kenia Enríquez explica su transición al MMA

Combate Américas firmó hace unos días un acuerdo exclusivo de artes marciales mixtas (MMA) con la actual campeona mundial de boxeo en peso minimosca Kenia Enríquez (21-1, 9 KOs). Enríquez, de 25 años de edad, de Tijuana, hará su debut Combate Américas en el mes de noviembre, en una fecha por determinar.

“No he dejado el boxeo ni lo voy a dejar”, aclaró Enríquez, quien este 25 de mayo hace su tercera defensa del campeonato en San Luis Río Colorado, Sonora.

Sin embargo, Enríquez explicó que por motivos personales, comenzó a experimentar con el deporte del MMA, un deporte que en Estados Unidos está más avanzado que el boxeo.

“Es una transmisión que he venido teniendo desde hace año y medio. Mi novio es Alejandro ‘Pato’ Martínez y por pasar tiempo con él, me metí al Jiu Jitsu, me empezó a gustar el Muay Thai. Llegó al punto que la gente me dijo, ‘eres muy buena, por qué no te pones a hacer sparring’ y me gustó”.

“Después de la defensa, me enfoco enteramente en rellenar mis huecos, que es en el piso, también defender los derribes”, declaró la dos veces campeona del mundo en dos diferentes divisiones.

“Además me gusta la mala vida”, señaló con una extensa sonrisa Enríquez.

Enríquez venció a Norleidys Graterol el pasado 6 de octubre, en lo que fue la segunda defensa de su corona y su octava victoria consecutiva en el cuadrilátero. Enríquez posee el cinturón del CMB desde que venció por decisión unánime en 10 asaltos a Jessica Nery Plata el 18 de noviembre de 2017.

“Yo solo pienso que si voy a hacer las cosas, la voy a hacer bien. En boxeo lo hice, soy la campeona de mi división. Ahorita lo que yo pienso es que si voy a entrar a MMA, voy a ser la campeona de mi peso”, declaró.

Enríquez entrena MMA en Albuquerque, Nuevo México, bajo la dirección de "Pato" Martínez y el peleador de UFC, Donald "Cowboy" Cerrone.

“Téngame miedo, porque cuando me pongo algo de meta, lo logro, la supero”, expresó Enríquez.

La tijuanense entra a una compañía en la cual también se agregó este mes Kate del Castillo como inversionista.