Julio César Chávez Jr tiene fe en que volverá a pelear

Ahí viene el mexicano Julio César Chávez Jr con sus 33 años de edad y deseos de retomar su carrera en el boxeo, luego de un rosario de episodios de indisciplina, enfados públcos con su famoso padre, derrotas humillantes.

"No quiero que se me vaya mi carrera, estoy en el momento justo para volver con todo", dijo Chávez Jr al periódico Esto.

El boxeador mexicano espera volver a pelear en junio próximo, tras varios intentos fallidos provocados por su indisciplina.

"He estado fuera del boxeo por dos años, he visto el boxeo desde adentro y desde afuera, tendré otra oportunidad, pero debo tomar las cosas en serio, no puede haber más descuidos, ya no soy un jovencito para andar haciendo cosas que no debo hacer, tengo fe en que si regreso fuerte me llegará pronto una pelea grande", dijo.

"Pienso que tengo todo para volver a ser campeón del mundo, todo está en disciplinarme, en tomar las cosas en serio" — Julio César Chávez Jr, boxeador mexicano

Hubo un tiempo en que Chávez Jr era la figura emergente del boxeo mexicano. Era campeón del mundo y parecía enfilarse a la consolidación.

Pero perdió el cetro en septiembre de 2012 y, aunque luego tuvo algunos triunfos, todo fue caída libre: fue sancionado por haber dado positivo en un control antidopaje, se peleó con su padre y en mayo de 2017 fue humillado por su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas.

Desde entonces, la irregularidad es su sello.

"Sé que puedo dar más, es demostrármelo a mí mismo. Ahora las cosas las veo desde otro ángulo", dijo Chávez Jr, quien tiene récord de 50-3-1; 32 KO's.

"Estar sin actividad me hizo pensar de otra manera, lo que pasó ya lo asimilé, hay que volver a trabajar fuerte para tomar el nivel que en un momento tuve y me llevó a ser campeón del mundo", sostuvo.

Chávez Jr -primer mexicano en ser monarca mundial en peso Mediano está entrenando ahora en Tijuana, con el experimentado Rómulo Quirarte, y desde ahí planea su retorno al ring, aunque por ahora no tenga rival fijo.

"Estoy en una etapa de madurez, siendo realista tengo que pelear tres veces este año. Mi regreso está programado el 22 de junio, aún estamos viendo lo del rival, pero le estamos echando muchas ganas, no quiero que se me vaya mi carrera, estoy en el momento justo para volver con todo", destacó.

"Pienso que tengo todo para volver a ser campeón del mundo, todo está en disciplinarme, en tomar las cosas en serio y así las estoy tomando", puntualizó.