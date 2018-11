Julio César Chávez Jr confiesa consumo de drogas (Video)

Julio César Chávez Jr, hijo del legendario boxeador mexicano del mismo nombre, reconoció que tras perder su corona mundial se deprimió y es lo llevó a caer en las drogas y alcoholismo.

"Cuando yo perdí (con Sergio 'Maravilla' Martínez) en 2012 tuve una decepción muy fuerte y empecé a tomar mucho, consumir drogas; tomaba, fumaba marihuana, muchas pastillas, porque decía que tenía problemas para dormir".

"Dejé el alcohol desde hace dos años; lo dejé, pero agarraba pastillas y al final era lo mismo, me estaba haciendo daño", explicó Chávez Jr en charla con Telemundo.

El púgil, quien era visto como figura emergente del boxeo azteca incluso antes que su compatriota Saúl 'Canelo' álvarez, admitió su problema y se internó en el centro de rehabilitación de su padre.

"Estuve en Tijuana alrededor de dos meses, en su clínica, porque yo padecía mucho de ansiedad. Para mí fue difícil porque al principio decía '¿por qué?, yo tengo dinero, mi casa, no estoy mal', pero después me di cuenta que estaba mal, que mi esposa y mis hijas se daban cuenta cuando yo tomaba y estaba mal", reconoció el boxeador mexicano.

En ese escenario, el retiro fue una opción que Chávez Jr consideró, más cuando en 2017 fue humillado por 'Canelo' Álvarez, ante quien perdió por decisión unánime.

"Pensé en ya no volver a pelear. Dije 'si estoy peleando en un peso que no es el mío y acepté las multas, debía tener dignidad'. Como unos cinco o seis meses no entrené y subí mucho de peso".

Tras el mal momento, Chávez Jr quiere relanzar su carrera y el 1 de diciembre peleará ante Alfredo Angulo en el Staples Center de Los Ángeles, con la mente puesta en una revancha con Canelo Álvarez: "Si alguien le puede ganar a Canelo soy yo".