Daniel Jacobs piensa que ganó la pelea pero muestra respeto hacia Canelo

Tras perder su corona de peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y recibir $1 millón de castigo el sábado en Las Vegas, el ahora excampeón Daniel Jacobs dijo sentirse muy grande para pelear en las 160 libras y señaló que el duelo que perdió ante el mexicano Saúl Álvarez probablemente fue la última que sostendrá en peso mediano.

Jacobs registró 173.5 libras el día de la pelea y tendrá que pagar $1 millón de multa ($250,000 por cada libra que se pasó en el contrato que tenían los dos peleadores de pesar menos de 170 libras el día de la pelea).

“Sabía que era un sacrificio que tenía que hacer. Me costó mucho el prepesaje de 10 días. Solamente con agua subí a 170, ese era el plan. Naturalmente soy grande, probablemente ya he crecido por encima de la división de las 160 libras. Ese peso ya me está afectando a mi cuerpo y se está mostrando”, declaró Jacobs.

Sobre las puntuaciones de los jueces, que dieron una decisión unánime a favor del mexicano, Jacobs dijo que tenía que ver el video.

“Siento que hice lo suficiente para ganar”, declaró Jacobs, quien también dijo que sentía mucho respeto por el Canelo y su forma de ir hacia adelante.

“Aunque yo era grande, él vino a pelear”, aceptó.

Sobre la defensa de Canelo que solamente permitió al estadounidense conectar menos de 20% de sus golpes, Jacobs dijo que era lo que esperaba del campeón del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo.

“Siempre he pensado que tiene un buen movimiento de cabeza. Lo he dicho durante toda la gira promocional, que tenía buen movimiento de cabeza. Le tengo todo el respeto, a pesar de haber sido una decisión cerrada”, declaró Jacobs, quien agregó que no le sorprendió que Canelo aguantó varios de sus golpes.

Jacobs también añadió que no recordaba mucho la pelea, pero pensaba que había sido efectivo en su cambio de guardia, pero también reconoció que el mexicano tenía buen “timing” para salirse de situaciones peligrosas.